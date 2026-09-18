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18 сентября, 10:59

Экономика

В Nestle заявили, что приняли к сведению передачу ее активов в РФ во временное управление

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В швейцарской компании Nestle приняли к сведению решение Владимира Путина передать "Нестле Россия" под временное управление компании "Л. Е. В. Менеджмент". Об этом сообщается в пресс-релизе Nestle.

В компании добавили, что уже ознакомились с соответствующим президентским указом и анализируют ситуацию. Там также отметили, что рассматривают возможные варианты действий.

Кроме того, в Nestle намерены защищать свои права и обеспечивать непрерывность бизнес-операций, учитывая интересы всех сторон, а прежде всего сотрудников.

Ранее Путин своим указом также передал во временное управление российской "Л. Е. В. Менеджмент" 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б. В.". В документе также упоминалась передача долей в компании "Ле Монлид", которая ранее работала под брендом "Леруа Мерлен".

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