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18 сентября, 16:57

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В Байкальске ввели комендантский час из-за нападения медведей

Фото: 123RF.com/jmrocek

В Байкальске Иркутской области с 19:00 вводится комендантский час. Причина – участившиеся случаи нападения бурых медведей. Об этом сообщили в администрации Байкальского городского поселения, передает ТАСС.

С наступлением темноты запрещено находиться на улице, в парках и лесных массивах. Выгуливать домашних животных разрешено только в светлое время суток и строго в черте города.

"Любой выход в тайгу, лесной массив и на удаленные территории строго запрещен. Особый запрет касается сбора дикоросов", – говорится в сообщении.

За последний месяц в Сибирском федеральном округе были зафиксированы множественные нападения медведей. Четверо человек погибли в Красноярском крае, трое – в Иркутской области, одна туристка – на Алтае.

Ранее в Росохотрыболовсоюзе предложили отменить лимит по добыче медведя для регулирования численности вида. Там отметили, что животные, привыкая к поселкам, начинают регулярно заходить в населенные пункты. При этом у органов внутренних дел нет четких полномочий и соответствующего оружия для действий в таких ситуациях.

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