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18 сентября, 11:37

Регионы

В Бурятии за сутки ликвидировали 11 медведей в целях безопасности

Фото: 123RF.com/jmrocek

В Бурятии за сутки ликвидировали 11 медведей, представлявших опасность для людей. Об этом сообщили в республиканской службе по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзоре).

За сутки поступило 28 сообщений о появлении хищников вблизи населенных пунктов. Речь идет об Улан-Удэ, Северо-Байкальском, Курумканском, Бичурском, Кабанском, Баргузинском, Закаменском, Прибайкальском, Селенгинском и Заиграевском районах.

"В целом за весь период отрегулировано 188 особей медведя", – говорится в сообщении ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

Жителям республики посоветовали помнить о безопасности, отказаться от походов в лес без острой необходимости и принимать меры защиты.

Ранее стало известно, что более 120 разрешений на регулирование численности медведей выдано в Томской области в этом году, что стало рекордом за последние 10 лет. На сегодняшний день по выданным разрешениям уже отстреляно около 45 особей.

Активная фаза выходов хищников в этом году пришлась на июль – август, тогда как в мае – июне таких случаев почти не было. Увеличение числа медведей в регионе специалисты связывают с их миграцией из соседних территорий, в частности из Красноярского края, который летом захватили природные пожары.

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