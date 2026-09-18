Электронным голосованием в Москве воспользовались более 1 млн избирателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 1 миллиона избирателей в Москве воспользовались электронным форматом голосования в первые часы после открытия участков на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил Общественный штаб наблюдения за выборами – 2026 в Москве.

"Москвичи привыкли пользоваться цифровыми сервисами ежедневно, поэтому неудивительно, что электронное голосование в столице популярно. Мы наблюдаем такую ситуацию не первый год", – отметил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Вместе с тем Общественном штабе рекомендовали заранее авторизоваться на mos.ru. Если при голосовании возникнут технические сложности, система может предложить отключить VPN или расширения браузера, блокирующие всплывающие окна.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Новый состав нижней палаты будет работать 5 лет – до сентября 2031 года. Всего в России в рамках единого дня голосования предстоит распределить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

В столице проголосовать можно на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно. ДЭГ доступно с любого устройства с выходом в интернет до 19:59 20 сентября.

Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В Москве начали работу 1 443 участка, все они открылись вовремя.

К голосованию уже приступили и российские политики. На выборах депутатов Госдумы проголосовали, в частности, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и председатель Госдумы Вячеслав Володин.