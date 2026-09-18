Трамваи № 7, 11 и 46 задерживались на Краснобогатырской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Краснобогатырской улице в Москве, в районе остановки "Телерадиокомпания Мир", задерживались трамваи № 7, 11 и 46. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Маршруты были временно изменены. Пассажиров призывали внимательно следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва лидирует по внедрению технологий в повседневную жизнь. Например, в столице работают пять беспилотных трамваев, на которых пассажиры совершили уже более 140 тысяч поездок.

Ожидается, что к 2035 году доля таких вагонов составит около 90% трамвайного парка. Кроме того, в январе 2026-го в столице начались испытания первого в России беспилотного поезда метро.