Собянин: Москва является лидером по внедрению технологий в повседневную жизнь

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Москва является лидером по внедрению технологий в повседневную жизнь. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге после участия в заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии "Единая Россия".

По словам мэра, технологии, внедряемые в Москве, меняют городскую среду, повышают качество лечения и обучения, решают множество насущных задач. При этом удачные решения не являются монополией столицы – город охотно делится ими и помогает внедрять в регионах.

Мэр также объяснил, по каким критериям отбираются технологии для последующего внедрения. Во-первых, технология должна быть достаточно зрелой и иметь реальную перспективу практического использования. Инновационные идеи на начальной стадии разработки поддерживаются венчурными фондами, но внедрять их в реальную жизнь преждевременно. Во-вторых, технологию можно масштабировать. В-третьих, она должна кардинально менять существующие системы, реально повышая качество жизни.

Одним из примеров такого подхода является "Московская электронная школа" (МЭШ). Проект цифровизации образования реализуется с 2016 года. Сегодня в МЭШ зарегистрированы свыше 3 миллионов москвичей, которые обращаются к сервисам платформы более 5 миллионов раз в день.

Система полностью заменила бумажные журналы и дневники на цифровые аналоги, автоматизировала множество рутинных учебных и административных процессов. Педагогам доступны шаблоны планов уроков, обширная библиотека готовых сценариев занятий, видеоматериалов и проверенного методического контента. Родители могут онлайн оформить справку об обучении в школе или согласие на участие в выездных мероприятиях.

Магистральное направление дальнейшего развития МЭШ – внедрение сервисов искусственного интеллекта. Среди них – ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ, цифровой помощник педагога для подготовки к занятиям и "Цифровой учитель", который помогает самостоятельно выявить и восполнить пробелы в знаниях по математике, информатике, физике и английскому языку. Список сервисов будет постоянно пополняться.

МЭШ вышла за пределы Москвы: по решению правительства России она внедрена в 11 регионах. Вместе с Москвой это 7,8 тысячи школ, в которых обучаются порядка 4,7 миллиона ребят.

В здравоохранении работает цифровая платформа "МосМедИИ", которая предлагает регионам 18 ИИ-сервисов для расшифровки медицинских изображений. Большинство из них комплексные и способны выявить на одном снимке до 14 различных патологий, включая рак легкого, пневмонию, остеопороз, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца и прочее.

К платформе подключено 2,5 тысячи медицинских организаций из 75 регионов. Москва ежемесячно обрабатывает 1,4 миллиона исследований, из них 1,1 миллиона (порядка 80%) приходится на другие субъекты. Большинство снимков обрабатывается в пределах 5 минут.

Следующий шаг – умный прием. При онлайн-записи пациент указывает причину визита. Если выбраны "плохое самочувствие" или "боль", цифровой сервис уточняет жалобы и собирает первичную информацию. Затем другой помощник на основе ИИ создает сводку из электронной медицинской карты. Врач получает эти данные заранее и может провести максимально эффективный прием.

Ежедневно ИИ готовит около 100 тысяч персонализированных сводок. За год работы проекта система помогла выявить высокий риск ишемической болезни сердца более чем у 50 тысяч пациентов.

Проект "Умная госпитализация" объединил отдельные этапы плановой госпитализации в цифровой маршрут от поликлиники до выписки из больницы. Врач поликлиники отправляет заявку в специальной цифровой системе, доступной всем профильным городским стационарам. Специалисты медучреждений рассматривают ее и направляют пациенту приглашения на госпитализацию или консультацию. Пациент может ознакомиться с ними онлайн в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". К сложным клиническим случаям подключаются главные внештатные специалисты департамента здравоохранения.

Проект стартовал в марте 2026 года. Ожидание плановой госпитализации сократилось в 1,5 раза, более 90% выданных направлений завершаются плановой медицинской помощью.

Генеративный ИИ – следующий этап применения нейросетей в медицине, особенно там, где нужно быстро собрать целостную картину из большого объема разрозненных данных. В стационарах в пилотном режиме внедрен сервис, который круглосуточно анализирует данные пациентов с признаками воспалительного процесса. Другой сервис в тестовом режиме обеспечивает дополнительную защиту беременных женщин при госпитализации по болезни.

Как подчеркнул мэр, ИИ не заменяет врача, а используется в качестве дополнительного инструмента контроля.

Билетная система "СберТройка" также давно вышла за пределы столицы и сегодня работает в 37 регионах. Ежедневно оплачивается порядка 20 миллионов поездок.

Также в Москве действуют 5 беспилотных трамваев, на которых пассажиры совершили более 140 тысяч поездок. К 2035 году беспилотным станет около 90% трамвайного парка.

В январе 2026 года началось тестирование первого в России беспилотного поезда метро. В 2027 году начнутся тестовые поездки с пассажирами, а в 2030 году будет запущена первая линия беспилотного метро – БКЛ. В дальнейшем технологию можно будет масштабировать на всю Россию.

Более 70% светофоров подключены к интеллектуальному управлению, ИИ управляет движением на более чем тысяче перекрестков Москвы. Транспорт проезжает быстрее на 25–30%, а пешеходы ждут зеленый сигнал светофора на 20–25% меньше времени. Благодаря внедрению дорожных камер количество краж и угонов машин сократилось в 30 раз.

Городская система видеонаблюдения охватывает 650 тысяч камер, включая порядка 190 тысяч камер в 63 регионах страны. 150 тысяч камер, в том числе на транспортных объектах, имеют модуль распознавания лиц. С их помощью в Москве и других регионах найдено свыше 30 тысяч человек, находившихся в розыске.

Московский инновационный кластер – цифровая платформа для поддержки технологического бизнеса, предлагающая более 50 сервисов и услуг. Он объединяет 41 тысячу компаний, среди которых свыше 27 тысяч московских и более 13,5 тысячи из 86 других регионов.

Региональные компании могут протестировать свои разработки в первом в России Центре испытаний роботов, а также использовать столичную инфраструктуру для пилотного тестирования высокотехнологичных продуктов. Московские организации, в свою очередь, апробируют свои разработки на площадках в Санкт-Петербурге, Татарстане, Якутии и других субъектах.

Собянин заключил, что Москва и впредь будет развиваться как умный город и делиться технологиями с другими регионами страны.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что внедрение ИИ позволило в разы улучшить качество медицинских исследований, в которых он применяется. По его словам, благодаря нейросетям каждый пациент получает результаты исследований наивысшего экспертного уровня, что является колоссальным прорывом.