Максим Крым стал исполняющим обязанности генпрокурора Украины

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Временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины назначен заместитель уехавшего из страны Руслана Кравченко Максим Крым. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

В публикации со ссылкой на экс-генпрокурора Юрия Луценко говорится, что обязанности генпрокурора Украины исполняет его заместитель. Отмечается, что Крым уже согласовал отмену подозрений в отношении высших должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора. При этом, согласно законодательству страны, генпрокурора в отставку отправляет Верховная рада.

До этого Кравченко подал заявление об отставке, обратившись к Зеленскому и Верховной раде. Свое решение он назвал политическим. Кравченко также заявил, что не причастен к расследованию НАБУ.

Кроме того, он сообщил, что выехал за границу в зарубежную командировку для встреч с международными партнерами. По его словам, это было необходимо для информирования "о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов".