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14 сентября, 10:27

Политика

Генпрокурор Украины покинул страну

Фото: телеграм-канал "Руслан Кравченко"

Подавший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выехал за границу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его телеграм-канал.

Он уточнил, что находится в зарубежной командировке, в ходе которой запланированы встречи с международными партнерами для информирования о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов.

Кравченко подал в отставку 7 сентября, назвав это политическим решением. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с просьбой принять его отказ от должности.

При этом он отверг причастность к очередному расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором фигурируют сотрудники его офиса. До этого НАБУ проводило следственные действия в офисе самого Зеленского.

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