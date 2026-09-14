В России могут упростить процедуру присвоения звания "Ветеран труда"

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Минтруд РФ предложил упростить процедуру присвоения званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда субъекта Российской Федерации". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство разработало проект федерального закона, который вынесен на общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, сведения о наградах и поощрениях, дающих право на получение звания, планируется размещать в ГИС "ЕЦП".

"Это позволит не запрашивать подтверждающие документы у граждан и упростит процедуру присвоения этих званий", – говорится в сообщении.

В настоящее время для получения звания гражданину необходимо подать заявление и приложить к нему документы о наградах. Информация о трудовом стаже уже есть в ГИС "ЕЦП", а данные о наградах и поощрениях приходится предоставлять самостоятельно, пояснили в пресс-службе.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов труда. Депутат напомнил, что в стране живет большое количество людей с соответствующим почетным званием, однако льготы для них различаются в зависимости от региона проживания.

