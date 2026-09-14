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14 сентября, 12:13

Политика

ФСБ сообщила об использовании ВСУ запрещенных отравляющих средств

Фото: depositphotos/Grigorenko

Украинские военные неоднократно применяли в зоне проведения спецоперации запрещенные отравляющие вещества, включая хлорпикрин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на видео, опубликованное пресс-службой УФСБ по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, на территориях, освобожденных от ВСУ, сотрудники ФСБ обнаруживали схроны с химическими веществами. В частности, в некоторых тайниках находились колбы с хлорпикрином, использование которого запрещено международной конвенцией.

Сейчас спецслужба устанавливает каналы поставок этих химических веществ на Украину.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская авиация нанесла удары по пункту временной дислокации 108-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Федоровке Харьковской области и пункту управления беспилотниками 5-го пограничного отряда Украины в Земляном Сумской области.

В ведомстве рассказали, что для атаки использовали авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции и две ракеты ЛМУР Х-39. Все цели были поражены.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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