В квартире в Петербурге нашли тела двух семилетних детей

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Двух семилетних детей нашли мертвыми в квартире на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского главка СК России.

Тела обнаружили утром 14 сентября без признаков насильственной смерти. Точную причину гибели детей установит экспертиза.

Возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура Невского района.

Ранее в больнице Нижнего Тагила скончались полуторагодовалый ребенок и 12-летний мальчик. Младенца доставили в медучреждение еще в феврале, однако экстренные меры приняты не были, и 6 сентября ребенок умер. В тот же день в больнице скончался другой несовершеннолетний. Следователи проверяют версию о том, что детям могла быть оказана ненадлежащая медпомощь.