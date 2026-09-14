Семилетний мальчик застрял ногой в эскалаторе в петербургском метро

Фото: 123RF.com/artse7en

Семилетний мальчик травмировал ногу на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Инцидент произошел 13 сентября на станции "Площадь Ленина". При подъеме нога ребенка попала в зазор между подвижной и неподвижной частями механизма. Ребенку потребовалась помощь медиков. Бригада скорой помощи доставила мальчика в детское приемное отделение клиники Педиатрического университета.

После осмотра и рентгенологического исследования врачи диагностировали ушиб большого пальца правой стопы. Переломов удалось избежать. Пострадавшему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в петербургском метро малолетнему пассажиру зажало пальцы на эскалаторе. Мальчик вместе с матерью поднимался по подъемнику на одной из станций метро в Центральном районе города, когда решил сесть на ступени, после чего его пальцы застряли между ними. В результате он получил травмы.

