В Москве увеличилась численность летучих мышей из-за теплой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осенью в Москве увеличилась численность летучих мышей. Причиной стала теплая и сухая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования столицы.

В последние дни в различных телеграм-каналах появились сообщения, что летучие мыши начали залетать в квартиры горожан.

"Теплая и сухая осень позволяет молодняку накопить больше жировых запасов для зимовки, что повышает их выживаемость", – пояснили в ведомстве.

Всего в Москве обитают 10 видов рукокрылых, часть из них занесена в Красную книгу города и находится под охраной, напомнили в департаменте. Специалисты предупредили, что отдельные особи в поисках убежища действительно могут залетать в жилые дома.

Ранее летучую мышь без одного крыла спасли в столичном храме Василия Блаженного. Сотрудники поместили животное в коробку с вентиляцией, а затем связались с профильными службами. Мышь доставили в Московский зоопарк и оказали необходимую помощь.