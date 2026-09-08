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08 сентября, 14:05

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Эксперт Черлин предупредил о риске встречи с гадюкой во время осеннего сбора грибов

Серпентолог предупредил о риске встречи с гадюкой в осеннем лесу

Фото: ТАСС/Илья Тимин

Змеи уйдут в спячку в лесах Московской области, когда дневная температура опустится до плюс 10 градусов. До этого у жителей региона высок риск встречи с гадюками во время прогулок в парке или сбора грибов в лесу. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил герпетолог и серпентолог Владимир Черлин.

Ранее научный сотрудник ФБУ ВНИИЛМ Святослав Бельков предупредил в разговоре с РИАМО, что в Подмосковье во время бабьего лета повысится активность змей. По словам Черлина, это естественно, поскольку солнце будет припекать, змеи начнут выползать из укрытий, чтобы погреться на открытых участках.

При этом встретить гадюк можно в любом районе столицы и даже в городской черте. Поэтому на прогулку в лес, парк, любое место, где есть высокая трава, стоит надевать плотные сапоги. Самый большой риск быть укушенным возникает, если наступить на змею.
Владимир Черлин
герпетолог и серпентолог

Также осенью гадюка может укусить во время сбора грибов и ягод, когда человек тянется рукой и нечаянно натыкается на пресмыкающееся, лежащее в траве или под листьями.

"Чтобы этого избежать, надо иметь при себе палку и, прежде чем срывать что-то, шевелить ею траву, листья. Если там есть змея, она сразу удерет", – отметил Черлин.

Он подчеркнул, что гадюки никогда не нападают первыми и тем более не гоняются за человеком. И даже если змея вдруг подняла голову, то это не знак агрессии или готовность к прыжку – так она хочет лучше рассмотреть того, кто перед ней.

Все неприятности обычно происходят, когда человек сам что-то делает: наступает, пытается поймать, убить змею. Если же просто оказаться от гадюки на расстоянии полутора метров, она ничего не сделает.
Владимир Черлин
герпетолог и серпентолог

В свою очередь, пытаться прогнать змею криками, хлопками и другими громкими звуками абсолютно бесполезно – у нее нет органов слуха, напомнил серпентолог.

Черлин добавил, что когда солнце уже не будет припекать так сильно и дневная температура опустится примерно до плюс 10 градусов, то гадюк уже вряд ли получится где-то встретить – они отправятся в спячку.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов посоветовал горожанам не кормить белок с рук, так как звери могут укусить. При этом, помимо бешенства, существует риск бактериального заражения: микроорганизмы из полости рта животного способны вызвать воспаление, нагноение, абсцесс или в тяжелом случае флегмону.

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