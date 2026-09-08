Эксперт Черлин предупредил о риске встречи с гадюкой во время осеннего сбора грибов

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Змеи уйдут в спячку в лесах Московской области, когда дневная температура опустится до плюс 10 градусов. До этого у жителей региона высок риск встречи с гадюками во время прогулок в парке или сбора грибов в лесу. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил герпетолог и серпентолог Владимир Черлин.

Ранее научный сотрудник ФБУ ВНИИЛМ Святослав Бельков предупредил в разговоре с РИАМО, что в Подмосковье во время бабьего лета повысится активность змей. По словам Черлина, это естественно, поскольку солнце будет припекать, змеи начнут выползать из укрытий, чтобы погреться на открытых участках.



Владимир Черлин герпетолог и серпентолог При этом встретить гадюк можно в любом районе столицы и даже в городской черте. Поэтому на прогулку в лес, парк, любое место, где есть высокая трава, стоит надевать плотные сапоги. Самый большой риск быть укушенным возникает, если наступить на змею.

Также осенью гадюка может укусить во время сбора грибов и ягод, когда человек тянется рукой и нечаянно натыкается на пресмыкающееся, лежащее в траве или под листьями.

"Чтобы этого избежать, надо иметь при себе палку и, прежде чем срывать что-то, шевелить ею траву, листья. Если там есть змея, она сразу удерет", – отметил Черлин.

Он подчеркнул, что гадюки никогда не нападают первыми и тем более не гоняются за человеком. И даже если змея вдруг подняла голову, то это не знак агрессии или готовность к прыжку – так она хочет лучше рассмотреть того, кто перед ней.





Владимир Черлин герпетолог и серпентолог Все неприятности обычно происходят, когда человек сам что-то делает: наступает, пытается поймать, убить змею. Если же просто оказаться от гадюки на расстоянии полутора метров, она ничего не сделает.

В свою очередь, пытаться прогнать змею криками, хлопками и другими громкими звуками абсолютно бесполезно – у нее нет органов слуха, напомнил серпентолог.

Черлин добавил, что когда солнце уже не будет припекать так сильно и дневная температура опустится примерно до плюс 10 градусов, то гадюк уже вряд ли получится где-то встретить – они отправятся в спячку.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов посоветовал горожанам не кормить белок с рук, так как звери могут укусить. При этом, помимо бешенства, существует риск бактериального заражения: микроорганизмы из полости рта животного способны вызвать воспаление, нагноение, абсцесс или в тяжелом случае флегмону.