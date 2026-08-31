Биолог Сафонов посоветовал просушивать мочалки и коврики в ванной для борьбы с мокрицами

Фото: 123RF.com/chva

Проветривать ванную и регулярно выносить мусор из дома важно, чтобы избавиться от мокриц, рассказал Москве 24 биолог Дмитрий Сафонов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что москвичи начали жаловаться на нашествие мокриц в домах: число заявок на дезинсекцию увеличилось на 80%.

По словам Сафонова, это обычное сезонное явление: осенью на улице становится прохладно, а почва перенасыщается влагой из-за дождей. Поэтому мокрицы устремляются туда, где тепло, влажно, но при этом не затоплено.

В доме их чаще всего можно встретить в подвалах, в ванной под раковиной, в туалете. Особенно часто они появляются в квартирах на первых этажах.





Дмитрий Сафонов биолог Хорошая новость состоит в том, что они не представляют опасности для человека: не кусаются, не портят вещи и продукты, не являются переносчиками каких-либо инфекций, в отличие от тараканов и мух.

Все, что они могут делать, – повреждать комнатные растения. Главным образом мокрицы многим доставляют эстетический дискомфорт, пугая внешним видом, добавил эксперт.

"Самый действенный способ борьбы с ракообразными заключается в их устранении. Первым делом надо осмотреть трубы и краны на предмет протечек. Также необходимо тщательно проветривать ванную каждый раз после приема душа", – отметил Сафонов.

Помимо этого, коврики, мочалки и тряпки важно тщательно просушивать. К тому же мокрицы питаются гниющей органикой. Соответственно, нужно вовремя выносить из квартиры мусор, заключил эксперт.

Ранее биолог, энтомолог Роман Хряпин рассказал, что в Московском регионе живут американские тараканы, или Periplaneta americana. В длину они достигают до 4,5 сантиметра и являются самыми большими из всех встречающихся в России синантропных.