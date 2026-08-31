Проезд в поездах ЦППК можно будет оплатить цифровым рублем

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Новый способ оплаты будет возможен во всех регионах присутствия ЦППК. Он позволит оплатить разовые билеты и абонементы, пополнить транспортную карту "Тройка", а также расплатиться в кассах и билетных автоматах. Сделать это можно будет и в приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте компании.

В кассе или билетном автомате необходимо отсканировать специальный QR-код камерой смартфона, найти способ оплаты "Цифровой рубль" и свой банк, после чего подтвердить операцию в приложении кредитной организации. В приложении ЦППК среди способов оплаты появится кнопка "Цифровой рубль", после нажатия на которую можно также перейти в банковское приложение и подтвердить операцию.

После оплаты билет оформится как обычно, а электронный чек сформируется автоматически. Комиссия для пассажиров не взимается.

Ранее в Центробанке сообщили, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. В этот день в их приложениях появится кнопка для создания цифровых кошельков.

При этом ЦБ установил ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета. Средствами на платформе можно будет распоряжаться свободно, а все операции будут бесплатными.

