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28 августа, 09:15

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"Ведомости": владельцы iPhone пока не смогут использовать цифровой рубль

Владельцы iPhone пока не смогут использовать цифровой рубль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцы смартфонов с операционной системой iOS не смогут с 1 сентября открыть кошелек цифрового рубля через приложения банков. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, проблема связана с трудностями загрузки обновленных под цифровой рубль приложений в AppStore. Новая форма нацвалюты требует российских криптостандартов, которые указывают на связь с государственной финансовой структурой.

Источник среди разработчиков приложений сообщил, что ранее кредитные организации могли загрузить банковское приложение под видом другого сервиса в AppStore хотя бы на время. Однако сейчас проверка со стороны Apple может определить принадлежность к российскому банку и отклонить публикацию из-за санкций.

В свою очередь, источник в одной из финансовых организаций отметил, что приложение банка должно обращаться к инфраструктуре платформы Центробанка России, для чего нужно сертифицированное средство криптографической защиты информации (СКЗИ). На данный момент кредитные организации не могут одновременно выполнять требования ЦБ и условия для публикации приложения в AppStore.

Ранее сообщалось, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков.

ЦБ установил ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета. При этом деньгами на платформе можно будет распоряжаться свободно, а все операции будут бесплатными.

Кроме того, с сентября оплату в цифровых рублях смогут принимать крупные торговые сети. Постепенно такая возможность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку, нужно через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства платежа и подтвердить операцию.

Вместе с тем ЦБ обсуждает возможность открытия кошельков с цифровыми рублями на балансе коммерческих банков, а не только на своем. Регулятор хочет, чтобы цифровой рубль был реально востребован людьми и бизнесом, а также был удобен в использовании.

Wildberries и Ozon запустят оплату в цифровых рублях с 1 сентября

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