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28 августа, 07:51

Город

Два нежилых помещения реализуют на открытых торгах в Зеленограде

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Зеленограде организованы открытые торги по аренде двух помещений свободного назначения. Площадь объектов составляет 151,9 и 153,1 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, помещения позволяют адаптировать их под разные бизнес-задачи: там можно разместить офис, магазин, салон красоты или образовательный центр.

Оба объекта находятся на первом этаже жилого дома. Документы для участия можно подать до 8 сентября, а торги состоятся 17-го числа на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее на аукционы выставили два коммерческих помещения. Они расположены в доме 24 на Ленинградском проспекте – на антресоли и в подвале здания. Площадь объектов составляет 28,4 и 116,6 "квадрата". Заявки на участие в торгах принимаются до 8 сентября. Аукционы проведут 17 сентября на площадке "Росэлторг".

"Торги Москвы": помещения во вторичном фонде

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