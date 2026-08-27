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27 августа, 07:34

Город

Помещения для бизнеса на Ленинградском проспекте выставлены на торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два нежилых помещения свободного назначения, расположенные около станции метро "Белорусская", выставлены на городские торги. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты площадью 28,4 и 116,6 квадратного метра находятся в доме 24 на Ленинградском проспекте – на антресоли и в подвале многоквартирного здания. Дом является исторически ценным градоформирующим объектом 1939 года постройки, его архитектор – Е. Н. Колодяжный.

Как отметил Пуртов, Ленинградский проспект является одной из основных столичных магистралей, в районе которой сосредоточены деловые центры и сформирована развитая транспортная инфраструктура.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 8 сентября. Торги пройдут 17 сентября на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на торги 18 нежилых помещений. Они расположены по адресам Салтыковская улица, дом 5, корпус 2, дом 6/1, корпуса 4, 5, 6, 7, дом 6/2, корпуса 2 и 4. Площадь объектов, находящихся на первых этажах жилых домов, составляет от 46 до 161 "квадрата". Кроме того, помещения имеют отдельные входы.

"Торги Москвы": помещения в ЦАО

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