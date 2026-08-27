Суд начнет рассмотрение дела экс-главы ФБК Жданова о терроризме 28 августа

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук (Иван Жданов признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов)

Уголовное дело бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Ивана Жданова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет заочно, слушания начнутся 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным правоохранительных органов, объем дела превышает 300 томов. Жданов заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Согласно обвинительному заключению, ему вменяется создание террористического сообщества, восемь эпизодов публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения, два эпизода вандализма по политическим мотивам, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Ранее Мировой суд в Москве заочно приговорил комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) к 400 часам обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В свою очередь, Никулинский суд Москвы назначил политику Борису Надеждину (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.