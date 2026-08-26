Путин поздравил президента Абхазии с Днем признания независимости республики

Фото: ТАСС/Zuma

Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунба с Днем признания независимости республики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер передал главе Абхазии, а также всем жителям республики наилучшие пожелания.

РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. В этом году отмечается 18-я годовщина этого события.

В ночь на 8 августа 2008-го Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие.

9 мая Путин встретился с абхазским лидером в Кремле. В ходе встречи президент отметил, что отношения России и Абхазии развиваются успешно. В частности, Путин обратил внимание на рост взаимной торговли – за 2025 год товарооборот между странами вырос на 16%.