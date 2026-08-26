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26 августа, 21:44

Общество

Скелеты динозавров и метеориты возрастом в миллионы лет выставили на продажу в Москве

Фото: 123RF.com/para827

Скелеты динозавров, черепа доисторических животных и метеориты возрастом в миллионы лет выставлены на продажу в Москве. Их стоимость оценивается от 2 до 200 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе выставки-продажи "Реликтум: следы времени" в галерее Stargift.

Все экспонаты подлинные, их возраст достигает миллиардов лет. Они найдены в разных регионах мира, включая Россию – в вечной мерзлоте Якутии, в Башкирии, Татарстане, Челябинске, Рязани и Магадане. Каждый объект имеет документы, подтверждающие его подлинность и происхождение.

Степень сохранности варьируется от отдельных фрагментов до полных смонтированных скелетов. Особый интерес представляет скелет пситтакозавра комплектностью более 95% – такие находки редко встречаются даже в музеях.

Основными покупателями выступают частные коллекционеры и инвесторы. Подобные природные объекты регулярно ставят рекорды на аукционах. Например, в июле 2026 года тираннозавр "Гас" был продан за 50,13 миллиона долларов, став самым дорогим ископаемым в истории. Организаторы готовы привезти аналогичный скелет в Россию для заинтересованного коллекционера.

Все экспонаты имеют сертификаты и экспертные заключения специалистов Министерства культуры РФ и Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук. В пресс-службе пояснили, что предметы проходят необходимые экспертизы: для метеоритов и минералов – лабораторный анализ состава и возраста, для палеонтологических находок – определение вида и периода. Вопросы ввоза и вывоза регулируются в зависимости от категории объекта, а документы оформляются до включения экспоната в коллекцию.

Выставка работает до 30 октября в галерее Stargift на улице Большой Якиманке.

Ранее Аукционный дом "Литфонд" представил на торгах прижизненное издание писателя Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком". Это издание долгое время находилось в собрании литературоведа и историка литературы Александра Бороздина. В 1920-х годах оно было продано в петроградском магазине "Антиквариат", принадлежавшем знаменитому коллекционеру Павлу Губару.

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