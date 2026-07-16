Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе за 80 тыс долларов

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Флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой на борт корабля "Аполлон-11" во время первой высадки человека на Луну, продали на аукционе Sotheby's за 80 тысяч долларов (около 6,2 миллиона рублей). Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на сайт аукционного дома.

При этом отмечается, что финальная стоимость лота значительно превысила предварительные оценки специалистов.

Размер флага составляет примерно 10 на 15 сантиметров. Он находился на борту командного модуля "Колумбия" во время лунной экспедиции в июле 1969 года. Астронавт взял с собой советский флаг в качестве дипломатического жеста.

В NASA существовала традиция брать в космические полеты небольшие флаги различных государств. Такой жест рассматривался как символ доброй воли и международного сотрудничества.

Ранее книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания ушла с молотка на британском аукционе Rare Book Auctions за почти 23 тысячи долларов. В 1997 году книга стоила 4,99 фунта. Специалисты аукционного дома заявили, что это редкое издание в мягкой обложке является "лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке".