В Париже сумка из воссозданной кожи тираннозавра ушла с молотка за 150 тыс евро

Фото: drouot.com

Сумку из кожи, воссозданной на основе образцов коллагена из останков тираннозавра, продали на торгах в Париже за 150 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Drouot.

Стоимость сумки сначала варьировалась от 300 до 500 тысяч евро. Изделие выпустила компания Enfin Leve польского дизайнера Михала Хадаса. Оно существует в единственном экземпляре. Сумка украшена серебряной фурнитурой и черными бриллиантами, а также имеет нейлоновый ремешок.

Как указывается в описании лота, традиционно специалисты старались изготавливать предмет роскоши из кожи редких животных, из-за чего в них присутствует "доля недосягаемости". При этом злоупотребление подобным подходом усугубляло ситуацию с исчезновением многих видов.

"Материал же (для этой сумки. – Прим. ред.) взят не у вымершего животного, а из воссозданной на клеточном уровне кожи, разработанной в лаборатории на основе восстановленных и смоделированных кожных белков тираннозавра, а точнее из коллагена", – говорится в сообщении.

Аукционный дом добавил, что название отсылает к новому материалу, который был задуман в качестве биологического возрождения того мира.

Между тем аукционный дом Sotheby’s выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра, обнаруженный на территории США. Возраст экземпляра составляет 67 миллионов лет. Тираннозавр получил прозвище Гас, его скелет может уйти с молотка за 20–30 миллионов долларов.

