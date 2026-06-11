График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 21:34

В мире

В Париже сумка из воссозданной кожи тираннозавра ушла с молотка за 150 тыс евро

Фото: drouot.com

Сумку из кожи, воссозданной на основе образцов коллагена из останков тираннозавра, продали на торгах в Париже за 150 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Drouot.

Стоимость сумки сначала варьировалась от 300 до 500 тысяч евро. Изделие выпустила компания Enfin Leve польского дизайнера Михала Хадаса. Оно существует в единственном экземпляре. Сумка украшена серебряной фурнитурой и черными бриллиантами, а также имеет нейлоновый ремешок.

Как указывается в описании лота, традиционно специалисты старались изготавливать предмет роскоши из кожи редких животных, из-за чего в них присутствует "доля недосягаемости". При этом злоупотребление подобным подходом усугубляло ситуацию с исчезновением многих видов.

"Материал же (для этой сумки. – Прим. ред.) взят не у вымершего животного, а из воссозданной на клеточном уровне кожи, разработанной в лаборатории на основе восстановленных и смоделированных кожных белков тираннозавра, а точнее из коллагена", – говорится в сообщении.

Аукционный дом добавил, что название отсылает к новому материалу, который был задуман в качестве биологического возрождения того мира.

Между тем аукционный дом Sotheby’s выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра, обнаруженный на территории США. Возраст экземпляра составляет 67 миллионов лет. Тираннозавр получил прозвище Гас, его скелет может уйти с молотка за 20–30 миллионов долларов.

Читайте также


за рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика