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15 августа, 16:52

Политика

ВС РФ ударили по месту хранения ударных БПЛА ВСУ в Чернигове

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удар беспилотником "Герань-4 сикер" по месту хранения ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промышленной зоне Чернигова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атака была совершена 14 августа. Объективным контролем зафиксировано поражение складского корпуса, уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские военные с помощью "Герани" уничтожили газораспределительную станцию в населенном пункте Радомка Черниговской области.

Ранее российские военные нанесли удар по месту хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ в населенном пункте Пекуровка Черниговской области. Атака была совершена с использованием БПЛА "Герань-4 сикер". Объективным контролем зафиксировано поражение объекта.

Кроме того, ВС РФ "Геранями" уничтожили подстанцию напряжением 110 киловольт в населенном пункте Городня. Объект энергоинфраструктуры использовался в интересах ВСУ. Тем временем в населенном пункте Вербовка в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали пункт заправки украинской военной техники.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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