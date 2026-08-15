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15 августа, 16:44

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VNExpress: водитель автобуса, попавшего в ДТП во Вьетнаме, был в сонном состоянии

Водитель попавшего в ДТП автобуса во Вьетнаме мог уснуть за рулем

Фото: телеграм-канал "112"

Водитель туристического автобуса, попавшего в аварию во Вьетнаме, управлял транспортным средством в сонном состоянии. Об этом сообщает местный новостной портал VNExpress.

"Водитель автобуса признался, что управлял транспортным средством в сонном состоянии", – приводит портал слова водителя.

Предварительно, власти подозревают, что причиной аварии стала невнимательность водителя. По данным издания, грузовик остановился на аварийной полосе скоростной трассы Фантьет – Дау Зяй из-за неисправности.

Примерно за минуту до столкновения водитель грузового авто, 39-летний Буй Тхань Чунг, вышел из машины, чтобы установить предупреждающий знак. В этот момент в грузовик на большой скорости врезался экскурсионный автобус, который следовал по маршруту Нячанг – Хошимин.

Экспресс-тест не выявил следов алкоголя в крови обоих водителей. Полиция провинции Ламдонг ведет следствие по факту ДТП.

В свою очередь, как сообщает телеграм-канал SHOT, погибшая в результате ДТП россиянка была многодетной матерью и работала туроператором. Трагедия произошла спустя два дня после ее дня рождения.

По данным СМИ, женщина родилась в небольшой деревне в Марий Эл. Позже она переехала в Казань, где окончила медколледж по специальности "фармацевт". Некоторое время женщина работала в крупной сети аптек, но после уволилась и прошла обучение на туроператора.

У погибшей остались муж и трое несовершеннолетних детей – две дочери в возрасте 11 и 13 лет, а также четырехлетний сын. В автобусе в момент аварии находился и муж погибшей.

Инцидент случился утром 15 августа во вьетнамской провинции Ламдонг. Помимо погибшей, один турист получил перелом ноги и был доставлен в больницу Хошимина. Также еще один человек повредил спину. Остальные пассажиры отделались незначительными травмами, всем оказана необходимая медицинская помощь.

В генконсульстве РФ в Хошимине сообщили, что российские дипломаты поддерживают контакт с компанией Anex, по линии которой семья погибшей прибыла на отдых во Вьетнам, а также с супругом россиянки. Вопрос о репатриации тела будет решаться совместно с близкими женщины.

Помимо этого, дипломаты находятся на связи с двумя гражданами РФ, которые получили травмы. В РСТ уточнили, что туроператор и страховая компания также поддерживают связь с пострадавшими.

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