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15 августа, 16:59

Политика

Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы 18 августа

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин 18 августа встретится в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибудет в Москву с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудят перспективы углубления российско-мьянманского сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Помимо этого, планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в сентябре Владивосток может посетить лидер КНДР Ким Чен Ын. Визит может быть связан с Восточным экономическим форумом (ВЭФ), который будет проходить в городе с 1 по 4 сентября.

Помимо этого, ко времени проведения ВЭФ может быть готов автомобильный мост через реку Туманную, который должен будет соединить Приморский край с КНДР. Не исключено, что на церемонии открытия объекта могут встретиться Путин и Ким Чен Ын.

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