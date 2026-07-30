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30 июля, 16:10

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Yonhap: Ким Чен Ын может приехать во Владивосток в сентябре

Ким Чен Ын может посетить Россию в сентябре

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Владивосток в сентябре. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным журналистов, визит может быть связан с Восточным экономическим форумом (ВЭФ), который будет проходить в городе с 1 по 4 сентября. Кроме того, Ким Чен Ын, возможно, посетит церемонию открытия автомобильного моста через реку Туманную. Объект должен будет соединить Приморский край с КНДР.

Представитель министерства объединения Республики Корея заявил агентству, что, если мост будет готов ко времени проведения ВЭФ, не исключено, что лидеры КНДР и России встретятся на церемонии открытия объекта.

Журналисты также напомнили о переговорах министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи с российским коллегой Сергеем Лавровым, которые прошли в этом месяце в Москве. В агентстве предположили, что стороны могли обсудить детали встречи глав двух государств во втором полугодии 2026 года.

Ранее Россия и КНДР договорились защищать цели и принципы Устава ООН, а также нормы международного права. Страны условились вместе искать решения для эффективного противодействия вызовам региональной и глобальной безопасности.

19 июля Владимир Путин встретился в Кремле с Цой Сон Хи. В ходе переговоров президент РФ высоко оценил двусторонние отношения России и КНДР и передал теплые приветствия Ким Чен Ыну.

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