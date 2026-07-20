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20 июля, 12:26

Политика

Лавров заявил о доверительном общении Путина и Ким Чен Ына

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын продолжают общаться в доверительном ключе. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи в Москве, сообщает RT.

"В этом контексте хотел бы особо отметить их участие 3 сентября прошлого года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией", – напомнил Лавров.

Тогда российский и северокорейский лидеры провели переговоры в Китае. Президент РФ подчеркивал, что отношения двух государств приняли особый дружеский, доверительный и союзнический характер.

Накануне, 19 июля, Путин провел встречу с Цой Сон Хи в Кремле. Он дал высокую оценку сотрудничеству России и КНДР. Также президент РФ передал привет Ким Чен Ыну.

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