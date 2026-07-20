20 июля, 12:26Политика
Лавров заявил о доверительном общении Путина и Ким Чен Ына
Фото: kremlin.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын продолжают общаться в доверительном ключе. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи в Москве, сообщает RT.
"В этом контексте хотел бы особо отметить их участие 3 сентября прошлого года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией", – напомнил Лавров.
Тогда российский и северокорейский лидеры провели переговоры в Китае. Президент РФ подчеркивал, что отношения двух государств приняли особый дружеский, доверительный и союзнический характер.
Накануне, 19 июля, Путин провел встречу с Цой Сон Хи в Кремле. Он дал высокую оценку сотрудничеству России и КНДР. Также президент РФ передал привет Ким Чен Ыну.