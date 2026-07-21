Арабская коалиция планирует защитить суда в Баб-эль-Мандебском проливе

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Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией приняло решение взять под защиту проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив суда. Об этом заявил представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

Поводом для этого стали заявления правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), пригрозившего ввести морскую блокаду королевства.

Представитель подчеркнул, что реакция коалиции на любые угрозы в адрес гражданских и военных кораблей будет жесткой и бескомпромиссной.

Ранее Корпус стражей исламской революции выступил с жестким предупреждением в адрес США и стран Ближнего Востока, предоставляющих свою территорию для атак на Иран.

Тегеран заявил, что продолжение ударов по гражданской инфраструктуре приведет к неизбежной расплате.