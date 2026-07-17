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17 июля, 14:01

Политика

КСИР пригрозил США и странам Ближнего Востока расплатой при продолжении ударов

Фото: Getty Images/Majid Saeedi

Корпус стражей исламской революции предупредил США и государства Ближнего Востока, которые позволяют Вашингтону использовать свою территорию для нанесения ударов по республике, о неизбежной расплате в случае продолжения атак на гражданскую инфраструктуру Ирана. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

"США и государства, предоставляющие им свои базы для размещения американских сил в регионе, должны знать, что пересечение красных линий и нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру повлекут за собой чрезвычайно суровую расплату", – говорится в заявлении.

В Тегеране также подчеркнули, что в ответ на возможные удары Исламская Республика нанесет еще более разрушительные удары – "такие, которые навсегда останутся в истории войн".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя несколько месяцев стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь атаковали Иран.

Таким образом, Штаты отреагировали на нанесенные иранскими военными удары по судам в Ормузском проливе. Однако Исламская Республика в ответ атаковала 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте. С этого момента стороны не прекращают наносить удары.

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