КСИР заявил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, передало издание Fars.

Удары были нанесены по базам США в порту Салман, зоне Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.

Отмечается, что Военно-морские и Воздушно-космические силы совершили атаку в ответ на удары США по иранской территории.

Ранее сообщалось, что американские военные приступили к новой серии ударов по иранским объектам в ответ на совершенное Тегераном нападение на коммерческий танкер. В основном целью операции стали иранские объекты в районе Ормузского пролива.

