08 июля, 07:13Политика
КСИР заявил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sunil Saxena
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, передало издание Fars.
Удары были нанесены по базам США в порту Салман, зоне Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.
Отмечается, что Военно-морские и Воздушно-космические силы совершили атаку в ответ на удары США по иранской территории.
Ранее сообщалось, что американские военные приступили к новой серии ударов по иранским объектам в ответ на совершенное Тегераном нападение на коммерческий танкер. В основном целью операции стали иранские объекты в районе Ормузского пролива.