В ГД предложили разрешить женщинам выбирать период для расчета декретных выплат

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Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой разрешить будущим матерям самостоятельно выбирать наиболее выгодный период для начисления пособия по беременности и родам. Соответствующее обращение, адресованное главе Социального фонда России Сергею Чиркову, находится в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий считает необходимым проработать механизм, при котором расчет будет производиться либо на основании среднего заработка за два предшествующих календарных года, либо исходя из дохода за последние 12 месяцев работы перед выходом в декрет.

По мнению депутата, такая мера сохранит существующие страховые гарантии, но при этом сделает систему более справедливой и ориентированной на реальные доходы семьи непосредственно перед рождением ребенка.

В своем обращении Чернышов обратил внимание на несовершенство действующего порядка. Он пояснил, что сегодня пособие рассчитывается строго по среднему заработку за два года, предшествующих декрету.

По его словам, хотя этот механизм и основан на страховом принципе, на практике он часто не учитывает реальный уровень дохода женщины. За двухлетний период многие успевают получить повышение, сменить работу или значительно нарастить заработную плату и квалификацию, однако эти положительные изменения при расчете декретных выплат в расчет не берутся.

Ранее в Госдуму был внесен пакет проектов о праве приемных родителей на декрет. Он призван устранить правовой пробел в отношении приемных родителей. При этом поправки предлагают закрепить в Трудовом кодексе РФ.