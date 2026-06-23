В Госдуму внесен пакет проектов о праве приемных родителей на декрет

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В Госдуму внесен пакет законопроектов, призванный устранить правовой пробел в отношении приемных родителей. Авторами инициатив выступили глава комитета по защите семьи Нина Останина и председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Поправки предлагают закрепить в Трудовом кодексе РФ право приемных родителей на отпуск по уходу за ребенком и распространить на них все трудовые гарантии, предусмотренные для сотрудников с детьми. Семейный кодекс планируется дополнить нормой о том, что приемные родители обладают всеми правами опекунов и попечителей, включая соответствующие государственные гарантии.

Один из законопроектов также предполагает внесение изменений в закон о противопожарной службе, открывая доступ к декретному отпуску для приемных родителей, проходящих службу в МЧС.

Поводом для разработки инициатив, как пояснила Останина, стало постановление Конституционного суда по жалобе сотрудницы МЧС. Женщина, взявшая с супругом на воспитание двух детей, получила отказ в предоставлении декретного отпуска без сохранения зарплаты и пособий. Причиной отказа послужило отсутствие приемных родителей в прямом перечне лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Нилов, в свою очередь, подчеркнул, что разработанный пакет поправок призван стать системным решением проблемы, с которой нередко сталкиваются семьи. По его словам, цель заключается в корректировке формулировок, чтобы исключить нарушения прав как приемных родителей, так и детей, передаваемых в новые семьи, особенно с учетом уже имеющихся судебных прецедентов.

Ранее в Госдуме предложили расширить налоговый вычет на оплату детсадов и продленки. Авторы инициативы подчеркнули, что данная мера также будет распространяться на налогоплательщиков, оплачивающих такие услуги за несовершеннолетних братьев и сестер.