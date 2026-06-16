Законопроект о запрете отправлять многодетных под стражу внесен в ГД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который запретит отправлять многодетных родителей под стражу. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предусматривает включение многодетных в перечень лиц, к которым не может применяться подобная мера пресечения. Исключением станут лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях. Под многодетными родителями понимаются те, кто воспитывает трех или более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет.

Законопроект также предусматривает внедрение обязательного предварительного согласования внесения ходатайства следователем о продлении срока содержания под стражей более 12 месяцев с генпрокурором РФ.

До этого в Госдуме предложили сделать проезд в городском транспорте бесплатным для беременных женщин. Подобный запрос неоднократно звучал от граждан на личных приемах и встречах с парламентариями. Предполагается, что льгота будет действовать на всех видах городского пассажирского транспорта.

