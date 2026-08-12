В Шереметьево задержали пассажира из КНР с украшениями на 9,2 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

В Шереметьево таможенники обнаружили у гражданина из КНР ювелирные украшения на сумму 9,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Мужчина рассказал, что прилетел из Шэньчжэня в Москву, чтобы оплатить штраф, а изделия планировал взять с собой при выезде из России.

Пассажира остановили инспекторы в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. Во внутреннем кармане его куртки нашли кулон, две фигурки в форме сердца и овна, пять колец. Кроме того, в чемодане иностранца обнаружили кулон, две фигурки-пагоды, серьги в виде веера, колье, браслет и сертификаты Gem Research Center.

Все изделия были завернуты в зип-пакеты. Результаты экспертизы показали, что украшения были сделаны из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы со вставками таких драгоценных камней, как сапфиры, рубины, бриллианты, бирюза, циркон, хризолит.

Мужчина заявил, что не знал о правилах перевозки таких изделий. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров"). Иностранцу грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее таможенники Забайкалья пресекли контрабанду фрагментов бивней моржа весом почти семь килограммов. Трое туристов ехали на автобусе в Маньчжурию в КНР, куда и везли дериваты животного.

В итоге были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ ("Сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников или иных методов, затрудняющих их обнаружение").