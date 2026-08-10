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10 августа, 12:23

Происшествия

В Забайкалье пресекли контрабанду фрагментов бивней моржа

Фото: МАХ/"ФТС России"

В Забайкальском крае таможенники пресекли контрабанду фрагментов бивней моржа весом почти 7 килограммов. Туристы ехали на автобусе в Маньчжурию в КНР, куда и везли дериваты животного, сообщило "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что в пункте пропуска Забайкальск сотрудники таможни решили проверить двух россиянок и иностранца, которые выделялись нервозностью на фоне остальных пассажиров. В результате у них нашли 10 дериватов моржа: восемь из них были спрятаны в носках под одеждой женщин, еще два были приклеены скотчем к ноге мужчины.

Россиянки признались, что выполняли задание для третьего лица за вознаграждение, а иностранец рассказал, что дериваты приобрел для себя. Экспертиза подтвердила, что найденные предметы были необработанными фрагментами клыков моржа.

В итоге были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ ("Сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников или иных методов, затрудняющих их обнаружение"). Материалы дела передали мировому судье.

Ранее петербургские таможенники пресекли контрабанду 40 полудрагоценных камней на сумму более 3,4 миллиона рублей. По данным ФТС, россиянин пытался переправить в РФ полудрагоценные камни из Шри-Ланки.

В результате возбудили два уголовных дела по части 1 статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"). Мужчине может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

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