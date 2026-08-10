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10 августа, 14:14

Город

В усадьбе Прохоровых-Хлудовых в Москве начинается новый этап реставрации

Фото: legion-media.com/Ведомости/PhotoXPress.ru/Стулов Максим

Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на проведение реставрационных работ в двух строениях ансамбля городской усадьбы Прохоровых-Хлудовых в Подсосенском переулке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Памятник архитектуры регионального значения представляет собой образец эклектики конца XIX – начала XX века. В 2018 году специалисты уже отремонтировали фасады, цоколь, крыльца и ограду, отреставрировали своды Монье, окна и двери. Теперь предстоит восстановить лепной декор и вернуть исторический цвет фасадам, рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

В интерьерах приведут в порядок гладкую и рустованную штукатурку стен, тянутый декор и старинную живопись по штукатурке. Также отреставрируют парадные ступени из белого мрамора, чугунное ограждение лестницы и сохранившиеся металлические элементы камина.

Кроме того, специалисты займутся окнами, защитными козырьками главного входа и дворовых фасадов. Запланирован ремонт кровли, ее ограждения и дымовых колпаков. Сейчас укрепляют фундаменты, затем установят леса и приступят к работам на фасадах. Реставрация будет проходить под контролем департамента.

История усадьбы типична для московского купеческого имения. В конце XVIII века дом возвел торговец серебряными изделиями Алексей Потепалов. После пожара 1812 года здание построили заново, и к 1820 году особняк приобрел облик, во многом сохранившийся до нынешних дней.

В конце 1870-х годов усадьбу купила старшая дочь купца и жена почетного гражданина Москвы Константина Прохорова Прасковья Хлудова. В начале 1880-х она перестроила особняк в стиле классицизма с элементами эклектики по проекту архитектора Сергея Шуцмана.

В 1901 году владелица снова перестроила часть главного дома: дворовый корпус расширили и сделали двухэтажным, со стороны сада появилось каменное крыльцо с открытой террасой. В советское время в здании размещались различные учреждения, первый этаж частично использовался под жилье и склады.

В настоящее время сохранились купеческая гостиная, колоннада и расписные потолки. В усадьбе находятся офисы банка.

Ранее в столице завершилась первая комплексная реставрация Церкви Ильи Пророка в Новгородском подворье. Работы шли шесть лет. В ходе них мастера выполнили замену поврежденного кирпича с сохранением исторической системы кладки XVI века, укрепили конструкции методом инъектирования, восстановили кровлю из меди, обновили позолоту куполов и крестов, а также привели в порядок фасады.

Собянин сообщил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

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