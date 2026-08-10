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10 августа, 14:16

Культура

Работу над новым фильмом по "Звездным войнам" прервали из-за неудачного сюжета

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Последние джедаи"; режиссер – Райан Джонсон; производство – Lucasfilm Ltd., Ram Bergman Productions, Walt Disney Pictures

Британский сценарист Саймон Фарнэби, известный по фильмам "Приключения Паддингтона" и "Вонка", рассказал, что студии Disney и Lucasfilm отказались от сценария запланированного фильма по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает издание Variety.

По словам Фарнэби, сценарий он написал совместно с режиссером Полом Кингом. Авторы пытались уйти от классических персонажей саги, из-за чего студии и отклонили их работу.

В частности, в Lucasfilm ожидали увидеть сюжет с узнаваемыми атрибутами франшизы. Однако дуэт предложил вариант, сосредоточенный на истории робота и не рассказывающий ни об одном из ключевых персонажей предыдущих частей. Disney не отказался от наработок и предложил изменить концепцию, однако в итоге проект был заморожен.

Сейчас Кинг и Фарнэби работают над новым научно-фантастическим фильмом, не имеющим отношения к вселенной "Звездных войн", а также над картиной об игрушке Лабубу для компании Sony.

Между тем сиквел "Барби" также оказался под угрозой из-за того, что студия Warner Bros. не готова заключить крупные контракты с исполнителями главных ролей Марго Робби и Райаном Гослингом. При этом изначально актеры подписывали контракт только на один фильм, однако у создателей картины появилась идея для нового фильма.

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