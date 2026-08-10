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10 августа, 17:34

Общество

Минобрнауки РФ разработало список школьных олимпиад на новый учебный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобрнауки России разработало перечень олимпиад для школьников на 2026–2027 учебный год. В него вошли 79 конкурсов первого, второго и третьего уровней. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Олимпиады будут проходить по таким предметам, как экономика, математика, физика, биология, история, культурология, востоковедение, иностранный язык, право, обществознание, русский язык и социология. Кроме того, в новом учебном году проведут Всероссийскую олимпиаду школьников по предпринимательству и Научно-практическую олимпиаду школьников имени Н. А. Умова.

В то же время Минобрнауки не включило в список Городскую открытую олимпиаду школьников по физике, Олимпиаду школьников "Робофест", Открытую олимпиаду Северо-Кавказского федерального университета среди учащихся образовательных организаций "45 параллель" и Сибирскую межрегиональную олимпиаду школьников "Архитектурно-дизайнерское творчество".

Ранее стало известно, что московский школьник Александр Поваров стал победителем Международной олимпиады по ИИ, которая прошла в Казахстане. Всего в конкурсе участвовали 465 школьников из более чем 100 государств. Россию там представляли восемь ребят, которые стали обладателями семи золотых и одной бронзовой медалей.

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