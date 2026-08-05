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05 августа, 16:27

Политика

В ГД назвали единичными случаи, когда стобалльники ЕГЭ не поступают на бюджет

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Ситуации, когда абитуриенты с максимальными баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузах из-за победителей олимпиад, носят единичный характер. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Поводом для комментария стал случай абитуриента, набравшего 310 баллов по итогам ЕГЭ и дополнительных достижений, но не прошедшего на бюджет в один из ведущих вузов. В соцсетях и СМИ после этого вновь начали обсуждать систему льгот для победителей олимпиад, которые могут поступать без вступительных испытаний, тогда как число бюджетных мест по общему конкурсу продолжает сокращаться.

В связи с этим, по словам Пилипенко, необходимо пересмотреть перечень олимпиад, которые дают преимущества при поступлении, а также оценить сроки действия дипломов победителей и соответствие профиля олимпиады выбранной специальности.

"Но хочу подчеркнуть еще раз, что случаи, когда высокобалльники не поступают в вуз из-за олимпиадников, единичные. Олимпиадникам рады все университеты, но их сотрудники понимают, что они могут выиграть по одному предмету, по определенному профилю. И это совсем не означает, что те, кто набрал 300 баллов и имеет еще 10 дополнительных за различные активности, будут учиться хуже. Конечно, абитуриентам с высокими баллами должны быть предоставлены все возможности для поступления", – отметила Пилипенко.

Кроме того, парламентарий предложила развивать систему ранней профориентации, совершенствовать отбор участников олимпиад и предусмотреть дополнительные меры поддержки для талантливых выпускников, которые выбирают региональные вузы.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что лидерами по числу абитуриентов в рамках приемной кампании 2026 года стали Москва (511 тысяч), Санкт-Петербург (212 тысяч) и Казань (90 тысяч). Также в десятку вошли Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск. Почти 94% заявлений – около 1,3 миллиона – подано через "Госуслуги".

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