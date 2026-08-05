05 августа, 16:57Экономика
Wildberries опроверг слухи о переносе логистических центров за пределы РФ
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Wildberries не планирует переносить свои логистические центры за пределы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Там опровергли публикации в СМИ о якобы ускорении темпов строительства или о переносе основных логистических мощностей Wildberries. Также в пресс-службе заявили, что расценивают такие сообщения как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути бизнес-процессов.
Ранее стало известно, что Wildberries якобы может разместить свои склады в Казахстане. При этом министерство торговли и интеграции республики сообщало, что не получало официальных обращений по этому поводу.
Тем не менее, как утверждалось, компания уже арендует в стране около 46 тысяч квадратных метров площадей, а общая площадь строящихся складских помещений Wildberries в Казахстане составляет порядка 260 тысяч квадратных метров.
По данным экспертов, резкого удорожания товаров на маркетплейсе в связи с возможным перемещением складских мощностей на территорию Казахстана в ближайшее время не произойдет.
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