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05 августа, 16:57

Экономика

Wildberries опроверг слухи о переносе логистических центров за пределы РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Wildberries не планирует переносить свои логистические центры за пределы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там опровергли публикации в СМИ о якобы ускорении темпов строительства или о переносе основных логистических мощностей Wildberries. Также в пресс-службе заявили, что расценивают такие сообщения как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути бизнес-процессов.

Ранее стало известно, что Wildberries якобы может разместить свои склады в Казахстане. При этом министерство торговли и интеграции республики сообщало, что не получало официальных обращений по этому поводу.

Тем не менее, как утверждалось, компания уже арендует в стране около 46 тысяч квадратных метров площадей, а общая площадь строящихся складских помещений Wildberries в Казахстане составляет порядка 260 тысяч квадратных метров.

По данным экспертов, резкого удорожания товаров на маркетплейсе в связи с возможным перемещением складских мощностей на территорию Казахстана в ближайшее время не произойдет.

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