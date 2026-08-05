7 избирательных участков для выборов в ГД откроются в Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Белоруссии для голосования на выборах депутатов Государственной думы будут работать 7 избирательных участков. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

Участки откроются в Минске, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Голосование пройдет 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

В диппредставительстве отметили, что участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Белоруссии.

Голосование на выборах депутатов ГД 9-го созыва пройдет в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане РФ, которые в это время будут за рубежом, смогут проголосовать на избирательных участках при российских диппредставительствах как минимум в 31 стране мира. В список вошли такие государства, как Болгария, Великобритания, Казахстан, Южная Корея, Япония, Египет, США и другие.

