Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 17:16

Политика

Глава ЦИК призвала спокойно реагировать на попадание "ЕР" на первое место в бюллетене

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала участников выборов в Госдуму с позитивным настроем воспринимать итоги жеребьевки по распределению мест в бюллетене. Об этом она заявила во время процесса жеребьевки.

В ходе жеребьевки представители партий вытягивали шарики с номерами из лототрона. В результате первое место в бюллетене досталось "Единой России", а последнее – "Новым людям".

"Я считаю, что всегда самое главное – с позитивным настроем принимать именно то число, которое выходит. Даже какие-то маленькие минусы, негативные плюсы всегда носят положительные энергии, эмоции", – цитирует Памфилову ТАСС.

На вопрос о возможном переводе жеребьевки в онлайн-формат глава ЦИК ответила, что россияне – "недоверчивый народ", поэтому текущий вариант она считает лучшим. Памфилова заметила, что сила народа в том, что он научился очень органично совмещать новшества с традицией.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Помимо России, на выборах смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира, включая 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки.

Читайте также


политикавыборы2026

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика