Глава ЦИК призвала спокойно реагировать на попадание "ЕР" на первое место в бюллетене

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала участников выборов в Госдуму с позитивным настроем воспринимать итоги жеребьевки по распределению мест в бюллетене. Об этом она заявила во время процесса жеребьевки.

В ходе жеребьевки представители партий вытягивали шарики с номерами из лототрона. В результате первое место в бюллетене досталось "Единой России", а последнее – "Новым людям".

"Я считаю, что всегда самое главное – с позитивным настроем принимать именно то число, которое выходит. Даже какие-то маленькие минусы, негативные плюсы всегда носят положительные энергии, эмоции", – цитирует Памфилову ТАСС.

На вопрос о возможном переводе жеребьевки в онлайн-формат глава ЦИК ответила, что россияне – "недоверчивый народ", поэтому текущий вариант она считает лучшим. Памфилова заметила, что сила народа в том, что он научился очень органично совмещать новшества с традицией.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Помимо России, на выборах смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира, включая 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки.