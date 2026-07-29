29 июля, 13:19Политика
Россияне смогут проголосовать на выборах в ГД как минимум в 31 стране мира
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Граждане России, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на избирательных участках при российских диппредставительствах как минимум в 31 стране мира. Об этом сообщает телеграм-канал МИД РФ.
Уточняется, что список будет дополняться, но в него уже вошли 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки. В числе европейских государств фигурируют:
- Болгария;
- Великобритания;
- Испания;
- Румыния;
- Словакия;
- Швеция.
В список стран Азии вошли:
- Армения;
- Афганистан;
- Вьетнам;
- Казахстан;
- Камбоджа;
- Катар;
- Киргизия;
- КНДР;
- Южная Корея;
- Малайзия;
- Мальдивы;
- Палестина;
- Сингапур;
- Южная Осетия;
- Япония.
Среди государств африканского континента фигурируют:
- Египет;
- Замбия;
- Камерун;
- Ливия;
- Нигерия;
- Сенегал;
- ЦАР.
Также избирательные участки откроются в Коста-Рике, Эквадоре и США. При этом в ряде государств участки откроются сразу в нескольких диппредставительствах РФ. Например, россияне смогут отдать свой голос не только в российском посольстве в столице Вьетнама Ханое, но и в генконсульствах в Дананге и Хошимине.
Участки для голосования будут доступны и в диппредставительствах РФ в казахстанских Астане, Актау, Уральске, Алма-Ате и Усть-Каменогорске, в американских Нью-Йорке и Хьюстоне, а также в японских Ниигате и Саппоро.
Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В федеральные списки кандидатов в депутаты ГД вошли 3 133 человека. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены 1 667 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.