Россияне смогут проголосовать на выборах в ГД как минимум в 31 стране мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Граждане России, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на избирательных участках при российских диппредставительствах как минимум в 31 стране мира. Об этом сообщает телеграм-канал МИД РФ.

Уточняется, что список будет дополняться, но в него уже вошли 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки. В числе европейских государств фигурируют:



Болгария; Великобритания; Испания; Румыния; Словакия; Швеция.

В список стран Азии вошли:



Армения; Афганистан; Вьетнам; Казахстан; Камбоджа; Катар; Киргизия; КНДР; Южная Корея; Малайзия; Мальдивы; Палестина; Сингапур; Южная Осетия; Япония.

Среди государств африканского континента фигурируют:



Египет; Замбия; Камерун; Ливия; Нигерия; Сенегал; ЦАР.

Также избирательные участки откроются в Коста-Рике, Эквадоре и США. При этом в ряде государств участки откроются сразу в нескольких диппредставительствах РФ. Например, россияне смогут отдать свой голос не только в российском посольстве в столице Вьетнама Ханое, но и в генконсульствах в Дананге и Хошимине.

Участки для голосования будут доступны и в диппредставительствах РФ в казахстанских Астане, Актау, Уральске, Алма-Ате и Усть-Каменогорске, в американских Нью-Йорке и Хьюстоне, а также в японских Ниигате и Саппоро.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В федеральные списки кандидатов в депутаты ГД вошли 3 133 человека. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены 1 667 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.

