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29 июля, 13:19

Политика

Россияне смогут проголосовать на выборах в ГД как минимум в 31 стране мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Граждане России, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на избирательных участках при российских диппредставительствах как минимум в 31 стране мира. Об этом сообщает телеграм-канал МИД РФ.

Уточняется, что список будет дополняться, но в него уже вошли 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки. В числе европейских государств фигурируют:

  1. Болгария;
  2. Великобритания;
  3. Испания;
  4. Румыния;
  5. Словакия;
  6. Швеция.

В список стран Азии вошли:

  1. Армения;
  2. Афганистан;
  3. Вьетнам;
  4. Казахстан;
  5. Камбоджа;
  6. Катар;
  7. Киргизия;
  8. КНДР;
  9. Южная Корея;
  10. Малайзия;
  11. Мальдивы;
  12. Палестина;
  13. Сингапур;
  14. Южная Осетия;
  15. Япония.

Среди государств африканского континента фигурируют:

  1. Египет;
  2. Замбия;
  3. Камерун;
  4. Ливия;
  5. Нигерия;
  6. Сенегал;
  7. ЦАР.

Также избирательные участки откроются в Коста-Рике, Эквадоре и США. При этом в ряде государств участки откроются сразу в нескольких диппредставительствах РФ. Например, россияне смогут отдать свой голос не только в российском посольстве в столице Вьетнама Ханое, но и в генконсульствах в Дананге и Хошимине.

Участки для голосования будут доступны и в диппредставительствах РФ в казахстанских Астане, Актау, Уральске, Алма-Ате и Усть-Каменогорске, в американских Нью-Йорке и Хьюстоне, а также в японских Ниигате и Саппоро.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В федеральные списки кандидатов в депутаты ГД вошли 3 133 человека. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены 1 667 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.

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