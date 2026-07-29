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29 июля, 17:52

Происшествия

Пострадавший при атаке беспилотника в Керчи ребенок скончался в больнице

Фото: 123RF.com/xy1987

Девятилетний мальчик, получивший тяжелые травмы в результате удара украинского БПЛА по частному дому в Керчи 28 июля, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.

"Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер", – заявили в ведомстве.

В результате удара дрона по дому ранения, помимо ребенка, получили три человека. Позже стало известно, что пострадали еще два человека, которые находились на улице.

Также дрон нанес удар по многоквартирному дому в Керчи. Здание загорелось, пострадали 10 человек, среди которых также был ребенок. Троим потребовалась госпитализация.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух погибших и еще пятерых раненых в результате ночной атаки ВСУ на полуостров.

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