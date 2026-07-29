В Болгарии обмеление Дуная позволило обнаружить древние останки мамонта

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Останки мамонта нашли в Русенской области на севере Болгарии из-за понижения уровня воды в Дунае, сообщил директор местного краеведческого музея Николай Ненов.

Сигнал о находке поступил от жителей села Ряхова. Специалисты из музея в городе Русе опознали нижнюю челюсть, два бивня и ребро древнего животного. Ученые предполагают, что тысячи лет назад на этом месте было болото, где и погибло животное.

"Мы организуем их извлечение и транспортировку в музей. Тогда у нас будет больше информации о виде мамонта и о том, что именно представляют собой обнаруженные останки", – рассказал профессор Ненов агентству БТА.

Ранее российские археологи обнаружили легендарное древнее поселение Пантуев городок (Воксар-вож) на Ямале, которое исследователи искали на протяжении столетий. Населенный пункт сыграл свою роль в появлении первого русского заполярного города в Сибири и одного из крупнейших в XVII веке центров торговли пушниной – Мангазеи.

