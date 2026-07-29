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29 июля, 16:44

Происшествия

Суд на 9 лет сократил срок экс-замглавы Минобороны РФ Попову

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Военный суд снизил срок лишения свободы экс-заместителю министра обороны РФ Павлу Попову с 19 до 10 лет по делу о хищениях. Об этом в беседе с РИА Новости заявил его адвокат Денис Сагач.

"Суд посчитал назначенное ранее наказание чрезмерно суровым и снизил срок по каждой из инкриминированных статей, а окончательное наказание определил путем частичного сложения", – пояснил защитник, добавив, что сторона защиты просила полностью оправдать Попова.

После изучения полного текста постановления адвокаты решат, подавать ли кассационную жалобу. Кроме того, защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова, чтобы решить вопрос о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Попова в ноябре 2024 года обвинили в хищении более 30 миллионов рублей, совершенном в составе группы лиц. Суд наложил арест на его загородный дом и подсобные помещения.

Прокуратура также посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Для этого он привлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

Спустя время бывший замминистра был госпитализирован из СИЗО в больницу. Как отмечал адвокат Попова, у него целый ряд хронических заболеваний.

В апреле 2026-го Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Также ему был назначен штраф в размере 85 миллионов рублей и запрет занимать должности в государственных органах на 7 лет.

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