Суд арестовал загородный дом и подсобные помещения экс-замглавы МО РФ Попова

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Суд наложил арест на загородный дом и подсобные помещения, принадлежавшие бывшему замминистра обороны России Павлу Попову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского СК.

Арест наложен в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий. Также арестованы иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ Владимиру Шестерову.

Попова задержали 29 августа. По версии следствия, с 2021 по 2024 год он, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Позже его арестовали, под стражей он будет находиться до 26 октября.

В начале сентября экс-замминистру обороны предъявили обвинение в мошенничестве. Как указали в СК, Попов вместе с Шестеровым, директором "Патриота" Вячеславом Ахмедовым и другими лицами с помощью обмана и злоупотребления доверием воспользовался служебным положением и похитил бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Однако, как уточняют следователи, эти деньги предназначались на обеспечение деятельности парка "Патриот".

Попов вину не признает, остальные фигуранты дела уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания.