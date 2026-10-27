Жительницу Камчатки осудили за разгром могилы мужа

Фото: MAX/"Прокуратура Камчатки"

Мировой судья в Петропавловске-Камчатском признал 63-летнюю местную жительницу виновной в трех эпизодах уничтожения, повреждения и осквернения мест захоронения и надмогильных сооружений. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Содеянное квалифицировали по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ.

Как установил суд, в августе прошлого года горожанка пришла на кладбище к могиле мужа. На месте она обнаружила, что вместо установленного ею памятника стоит монумент с двумя фигурами – свекрови и супруга. Разозлившись, женщина нанесла не менее шести ударов ногами по стеле и гранитной вазе.

В сентябре она нашла камень и повредила поминальную лавочку, а после распылила зеленую краску на надмогильное сооружение.

Вину жительница города признала, но раскаяться отказалась. Свое поведение она объяснила тем, что благоустройством могилы занималась сестра мужа, не спросив ее согласия.

В ходе разбирательства горожанка уклонялась от явки в суд, поэтому ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По итогам процесса ей назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. От его исполнения женщину освободили, зачтя срок, отбытый под арестом. Гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда и материального ущерба удовлетворен на сумму почти 418 тысяч рублей.

Ранее в Австрии неизвестные вскрыли около 180 могил и склепов на 18 кладбищах. Злоумышленники охотились за золотыми зубами умерших и ценными погребальными принадлежностями. По версии следователей, действовала группа лиц.